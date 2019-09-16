Новое ДТП на Сумской: девушка на кабриолете влетела в толпу пешеходов

В центре Харькова на улице Сумской произошло еще одно жуткое ДТП – 23-летняя водитель Audi сбила группу пешеходов на тротуаре.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, авария случилась 15 сентября в 22:47. Водитель иномарки не справилась с управлением и вылетела в толпу на тротуаре. Под колеса легковушки попали четверо женщин.

В результате ДТП пострадали 27, 32, 47, 56-летняя женщины. Они получили легкие телесные повреждения и были госпитализированы в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи. Предварительно, водитель легковушки была трезвой.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства аварии устанавливают.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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