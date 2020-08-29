Обстрел автобуса под Харьковом: полицейские установили еще десятки подозреваемых

После нападения на автобус под Люботиномв Харьковской области правоохранители установили еще 35 подозреваемых в причастности к этому инциденту. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает Харьков Times.

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"Уже вчера было понятно, что эти 14 задержанных — не все причастные. Была проведена радиоразведка. На эту минуту у нас есть фамилии, адреса и телефоны еще 35 человек, которые были причастны", – заявил полицейский.

По его словам, пятерых из этих 35 человек доставили в полицию для дачи объяснений. Кроме того, известно, что пока ни один из задержанных не назвал мотивов нападения.

Отметим, что сегодня, 29 августа, в Киевском районном суде Харькова изберут меру пресечения 14 задержанным после нападения на автобус. У здания суда уже собрались журналисты, сотрудники Нацгвардии, полицейские и активисты.

Видео: PavlovskyNews

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Напомним, ранее один из пострадавших в результате нападения на автобус рассказал журналистам о случившемся.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

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