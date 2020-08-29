Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Обстрел автобуса под Харьковом: полицейские установили еще десятки подозреваемых

29 августа, 11:13

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

14 задержанным вскоре изберут меру пресечения

После нападения на автобус под Люботиномв Харьковской области правоохранители установили еще 35 подозреваемых в причастности к этому инциденту. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает Харьков Times.

Реклама

"Уже вчера было понятно, что эти 14 задержанных — не все причастные. Была проведена радиоразведка. На эту минуту у нас есть фамилии, адреса и телефоны еще 35 человек, которые были причастны", – заявил полицейский.

По его словам, пятерых из этих 35 человек доставили в полицию для дачи объяснений. Кроме того, известно, что пока ни один из задержанных не назвал мотивов нападения.

Отметим, что сегодня, 29 августа, в Киевском районном суде Харькова изберут меру пресечения 14 задержанным после нападения на автобус. У здания суда уже собрались журналисты, сотрудники Нацгвардии, полицейские и активисты.

В тренде
"Находка столетия": в Житомирской области обнаружили клад национального значения

Видео: PavlovskyNews
Реклама

Напомним, ранее один из пострадавших в результате нападения на автобус рассказал журналистам о случившемся.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков суд подозреваемые харьковская область обстрелы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Было около 50 человек": пострадавший в обстреле автобуса под Харьковом рассказал о пережитом (видео)Харьков
"Состояние больных с COVID-19 меняется очень быстро": харьковский врач рассказала о ситуации в "инфекционке"Харьков
Под Харьковом расстреляли пассажирский автобус
Под Харьковом расстреляли пассажирский автобусУкраина
Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспорта
Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспортаХарьков
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)Харьков
"Конфликт между сторонниками политических сил": Геращенко об обстреле автобуса на ХарьковщинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять