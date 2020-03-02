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Очумелые ручки: в Украину везли Land Rover по частям (фото)

2 марта, 13:38

Татьяна Очеретяна

Таможенники зафиксировали несколько одинаковых нарушений с разницей в пару часов

Злоумышленники пытались перевезти в Украину автомобиль Land Rover по частям, однако их задержали таможенники в Харьковской области. Об этом сообщает пресслужба Слобожанской таможни на странице в Facebook.

"В Слобожанской таможне Гостаможслужбы зафиксировали несколько случаев ввоза в Украину автозапчастей с нарушениями таможенных правил, которые произошли на таможенном пункте "Гоптовка" с разницей в несколько часов", - говорится в публикации.

В обоих случаях водители легковушек выбрали "зеленый коридор". Они направлялись в Украину из РФ. С учетом результатов визуального осмотра и поведения водителей, было принято решение перевода автотранспорта на "красный коридор".

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Во время досмотра в первом случае в авто обнаружено запчасти к Land Rover Freelander. В частности передний бампер и двери, также автомобильные шины, звуковые динамики и громкоговорители.

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А у второго водителя в багажнике нашли автозапчасти весом 50 кг. Общая сумма деталей в обоих случаях составляет около 35 000 гривен.

Напомним, летом правительство отсрочило запрет на ввоз из России легковых автомобилей до конца 2019 года. Но запрет на ввоз запчастей остался в силе. Из-за этого ввоз в Украину фактически прекратился даже из других стран.

Также в Ужгороде разоблачили огромный склад автозапчастей.

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