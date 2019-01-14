Опасная зима в Харькове: на женщин рухнула крыша строящегося павильона

Горожане вдвое чаще идут в травмпункт, а предпринимателям грозит штраф за лед на тротуаре

За выходные Харьков заснежило. Однако за красивыми зимними пейзажами скрывается немало хлопот. Теперь обычный поход на работу или за покупками превращается в преодоление полосы препятствий из сугробов и наледи. А с крыши того и гляди может рухнуть лед.

НАД ГОЛОВОЙ. В воскресенье, 13 января, из-за обрушения строительной конструкции на больничную койку угодили три женщины. Из-за сильного снегопада и халатности предпринимателей рухнула крыша строящегося павильона у станции метро "Им. Александра Масельского".

"Под тяжестью снега произошло обрушение строительных конструкций. В результате пострадало три человека, которые проходили в этот момент рядом со зданием", — сообщили в ХОГА.

ЧП на стройке. Крыша рухнула из-за снега. Фото: hk.npu.gov.ua

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф говорят, что женщины 26, 27 и 62 лет получили разные травмы тела и лица. К счастью, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В следственном управлении ГУ НП в Харьковской области начали уголовное производство. За "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" и "служебную халатность" (ст. 272, 367 УК Украины) виновным может грозить до восьми лет тюрьмы.

А вот от обилия сосулек, по словам инженера КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" Елены Полторапавловой, больше всего страдают Киевский и Шевченковский районы, центральные части Основянского и Московского районов.

"Там находится много домов с шиферными, скатными кровлями, что способствует появлению сосулек", — говорит Елена Полторапавлова.

Ежедневно коммунальщики выполняют около 200 заявок в разных районах города, сбивая сосульки и очищая крыши от наледи. Оставить заявку можно в центральной диспетчерской Департамента жилищного хозяйства, диспетчерам службы "15-62", в участках КП "Жилкомсервис" или в КП "ХРСП".

Сосульки. Обосновались на скатных крышах и хрущевках. Фото: facebook.com

ПОД НОГАМИ. Если главные автомагистрали в Харькове чистят, то немало горожан обездвижили "катки" и метровые сугробы на внутриквартальных дорогах и тротуарах города.

"У меня под домом на Холодной горе — каток. А из-за травмы колена, которую получила тоже на неочищенном участке, мне очень сложно даже перейти дорогу", — говорит харьковчанка Олеся Ермоленко.

По словам заведующего травмпунктом поликлиники №17 Игоря Клыкова, таких жалоб в гололед становится вдвое больше.

Коммунальщики ежедневно очищают 200 крыш от наледи

Бороться со льдом и сугробами можно, обратившись в службу "15-62" либо же сообщив в полицию. Ведь за нарушение госстандартов, норм и правил благоустройства территорий населенных пунктов (ст. 152 Административного кодекса Украины) граждане могут заплатить 700—1300 грн штрафа, а предприниматели — 840—1700 грн. Ведь владельцы ТРЦ, кафе и магазинов обязуются расчищать 20-метровую зону возле своих объектов.

"На данный момент протоколов именно за "неубранный снег" патрульные не составляли. Относительно обращений граждан, которые жалуются на работу коммунальных служб, собираются первичные материалы и передаются в районные отделы полиции", — пояснила пресс-офицер патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

В БОЛЬНИЦЕ НЕ СНИМАЮТ ПАЛЬТО

В Люботинской горбольнице врачи вели прием при экстремальных 10—11 градусах тепла.

"В субботу принимать беременную пациентку пришлось одетую — в кабинете 11 градусов тепла. В палатах соседнего терапевтического корпуса бабушки лежат прямо в пальто, там температура — плюс 10", — возмущается врач Денис Арман.

Главврач больницы Елена Кандаурова объяснила, что температура снизилась из-за отсутствия качественной древесины для отопления: машина поставщика из-за снегопадов не смогла вовремя доставить нужный материал в больницу. Ситуацию пообещали исправить за выходные.

Ранее мы писали, что непогода спровоцировала транспортный коллапс в трех центральных областях Украины.

Также мы писали, какие дороги страны были закрыты для проезда из-за непогоды.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о штормовом предупреждении на 11 и 12 января для жителей семи областей Украины: Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской. В Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях ожидались сильные снегопады.