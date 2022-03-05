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Оставайтесь в укрытии! Оккупанты обстреливают Харьков – взрывы по всему городу

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 04:03
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Над Харьковом кружат российские истребители, сообщили очевидцы – сейчас звуки взрывов слышны в большинстве районов города
В Харькове заметили истребители оккупантов
В Харькове заметили истребители оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьков ночью 5 марта начали обстреливать российские оккупанты. Взрывы слышали во всех районах города. Местных жителей призывают не выходить из укрытия, а тем, кто остался дома – держаться подальше от окон.

Об серии взрывов сообщили в местных Telegram-каналах.

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Местные жители рассказывают, что гремит в районе ж/д вокзала, станции метро "Залютино", Салтовки, Холодной Горы, Баварии, "Советской", Основы, Люботина, проспекта Гагарина, Песочина. В небе видны вспышки от взрывов.

Также, по словам очевидцев, оккупанты бомбят поселок Солоницевка Дергачевского района. Там летают истребители, уже якобы было три взрыва.

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Тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

Ситуация в Украине 5 марта

ВСУ в районе Харькова оттесняют российские войска к границе и уничтожают их танки.

"ВСУ выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не только дают отпор, но и уже перешли к контрнаступлению. К примеру, линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", – сказал глава ХОГА.

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Тем временем в Волынской области задержали десантника из Беларуси. Он заявил, якобы не хочет воевать против Украины и вообще пришел сдаваться. Десантник уже рассказывает о позициях и количестве войск на границе.

Кроме того, украинская разведка опубликовала список белорусских летчиков, которые участвовали в атаках на Украину. Имена этих людей можно просмотреть по ссылке.

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