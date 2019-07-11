Отдых для любителей адреналина в Харькове: футбол в шаре и походы на байдарках

Покатушки на вейкборде обойдутся жкстремалам в 150 грн, а бампербол от 1600 грн

Бампербол. Игра из Норвегии для компании от 6 до 12 человек. Фото: Facebook

В Харькове и области для любителей экстремальных развлечений и тех, кто хочет попробовать чего-то необычного и нового, предложений активного отдыха много. "Сегодня" выяснили можно получить дозу адреналина и сколько это стоит.

В ВОЗДУХЕ.

Подняться к облакам и прочувствовать свободный полет можно на аэродроме "Коротич". Как рассказали в Харьковском аэроклубе имени Гризодубовой, парашютный прыжок в "тандеме" с инструктором обойдется в 3950-4350 грн, самостоятельный прыжок с парашютом типа "Крыло" потянет на 2000 грн, а вот самостоятельный прыжок с десантными парашютами – 1400 грн.

На аэродроме можно также попробовать ознакомительные полеты на самолетах различных типов: начиная от 1000 грн за 10 минут на легком самолете на высоте 200 м со скоростью 130-160 км/ч и до 23 500 грн за 20-минутный полет в реактивном самолете на высоте от 150 до 1500 м со скоростью 200-650 км/ч. Отсюда же можно совершить воздушную экскурсию по живописным уголкам области, такое удовольствие обойдется в 6800-21 000 грн.

Более безопасно покорить небо можно на воздушном шаре. В регионе за "летающие объекты" отвечает областная федерация воздухоплавания.

"Летаем в Валковском районе, там официально открыта зона. С высоты там открываются очень живописные виды и красочные пейзажи, можно увидеть косуль, зайцев, полюбоваться озерами и лесами. А вот над самим Харьковом так часто, как раньше, не летаем, из-за ситуации в стране", — рассказали нам в федерации.

Услуги полетов предоставляют предприниматели: 60-90 минут на воздушном шаре с пилотом-инструктором и двумя пассажирами обойдутся в 9500 грн. По словам организаторов полетов, мужчины часто делают предложение руки и сердца в небе, и за 15 лет не было ни единого отказа.



Полет на воздушном шаре над Валковским районом. Фото: Facebook

А вот спуститься на 720-метровом троллее можно в SkyPark в Чугуеве за 150—200 грн.

"Старт расположен на склоне горы, в парке отдыха, со смотровой площадки открывается живописный вид на лес, речку, поля, соседние населенные пункты. Финиш — на берегу реки Северский Донец, там находится городской пляж, поэтому желающие могут там искупаться", — рассказали в парке.

Не теряет популярности и роуп-джампинг — прыжки на альпинистских веревках с высоких объектов. В Харькове таких два: прыжок с 13-этажного здания высотой 60 метров обойдется в 400 грн, а со 120-метровой трубы — 950 грн.

В ВОДЕ.

Также в области можно найти множество водных развлечений. Из традиционных — походы на байдарках и катамаранах по Северскому Донцу, Ворскле, Пслу и Осколу.

"Работаем по системе "все включено": комфортный пассажирский транспорт, грузовой транспорт, байдарки предоставляются в собранном виде, туристическое снаряжение, трехразовое питание, отличный шашлык, а еще есть походная баня на дровах! Обязательно проведем инструктаж по технике безопасности и будем сопровождать в походе", — рассказала нам инструктор с 30-летним стажем походной жизни, со-основательница тур-клуба "Романтики" Алена Автушенко.

Стоимость двухдневного похода — в среднем 1500 грн.



Сап-серфинг – необычные покатушки на доске и с веслом. Фото: Facebook

Пару лет назад появился в Харькове сап-серфинг — вид спорта, при котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и гребет веслом, а не руками. В Kharkiv SUP and Kayak Club на пляже "Акважур" прокат доски в час обойдется в 100-130 грн, длительные маршруты, к примеру, на 8 км до сквера "Стрелка", — 200-500 грн.

"Устраиваем и одно- и двухдневные походы, как байдарочные. Еще популярен фитнес и йога на досках", — рассказали нам в клубе.

А вот покататься на вейкборде можно в Wake park Kvitu4iy. Стоит это от 150 до 1000 грн за десять минут и час соответственно. А вблизи села Хотомля на базе отдыха Soich Park есть настоящая серф-станция LuckySurf. Часовой урок с инструктором стоит 600 грн, обычный прокат — 300 грн.

Можно в Харькове попробовать даже такой морской вид отдыха как дайвинг.

"Мы делаем выезды по Украине и за границу, но и по месту погружаемся. На Безлюдовке в целях тренировки, а вот под водами Северского Донца есть что посмотреть. Нужно знать места с хорошей в идимостью и тогда можно понаблюдать за подводным миром", — говорят в дайвинг-клубе Divers.

Стоимость курса из пяти трехчасовых занятий равна 10 500 грн, двухчасовое ознакомительное погружение обойдется в 1200 грн.

НА СУШЕ.

Более "приземленные" варианты экстрима — прокат квадроциклов и багги (обойдутся в 700—5000 грн), альпинизм (100-150 грн за тренировку). Есть и новинки — норвежская игра бампербол. Час футбола, во время которого игроки находятся в больших надувных шарах, обойдется 1600—2600 грн.

Тем временем журналисты "Сегодня" прошлись по коммунальным пляжам Киева, чтобы проверить, что изменилось с прошлого сезона и выяснить, есть ли все необходимое для полноценного и безопасного отдыха на воде.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Отдых для любителей адреналина в Харькове: футбол в шаре и походы на байдарках". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"