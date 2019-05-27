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Отметили выпускной: житель Изюма задушил сокурсницу

27 мая, 11:06

Трагедия случилась на базе отдыха

Место преступления
Место преступления.

В Чугуеве Харьковской области 53-летний мужчина убил 50-летнюю подругу, отмечая годовщину окончания университета на базе отдыха.

Как сообщает полиция области, 26 мая в полицию поступило сообщение от 62-летнего жителя Чугуева о том, что около беседки на базе отдыха в городе лежит тело неизвестной женщины.

Прибывшие эксперты обнаружили на теле 50-летней харьковчанки многочисленные гематомы на лице, голове, а также следы удушья в области шеи. Женщина была завернута в одеяло и прикрыта камнями.

Правоохранители установили, что в тот день житель Изюма вместе с покойной уже женщиной праздновали на базе отдыха годовщину выпуска из университета. Во время распития алкогольных напитков между ними возникла ссора. Мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками. После этого задушил ее, завернул в одеяло и спрятал на базе отдыха.

Следователи открыли в отношении убийцы уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Злоумышленнику уже объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, в Николаевской области убили чету фермеров.

Также мы сообщали, что под Киевом убили полицейского начальника.

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Тег убийство, выпускной, университет, изюм

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