Отобрали деньги и банковскую карту: в Харькове мужчину ограбили иностранцы

Сегодня, 13:13

Преступники, угрожая расправой, отобрали у пострадавшего 700 тысяч гривен


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские задержали двоих иностранцев, которые отобрали у местного жителя деньги и банковскую кату. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, перед ограблением 30-летний харьковчанин отдыхал в кафе с малознакомыми ему злоумышленниками. Когда пострадавший собирался идти домой, мужчины начали угрожать физической расправой и отобрали у него 700 тысяч гривен и банковскую карточку.

Полицейские оперативно задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на станции "Харьков-Пассажирский". Ими оказались 28-летний гражданин Республики Камерун, который прибыл в Харьков на обучение, и 42-летний гражданин Республики Армения, который приехал в Украину в поисках работы. Мужчины, по данным правоохранителей, предварительно договорились ограбить потерпевшего.

"Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили международную банду, которая продавала наркотики студентам-иностранцам. Нелегальный бизнес организовал 36-летний палестинец

Кроме того, в Харькове иностранец убил 53-летнюю хозяйку квартиры, в которой он делал ремонт. Женщина работала учительницей, 
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