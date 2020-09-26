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Падение самолета под Чугуевом: стали известны подробности о курсантах на борту

26 сентября, 00:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

Большинство погибших учились в Харьковском университете ВВС

На борту военного самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом, находились курсанты второго и четвертого курсов.

Об этом на брифинге заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Facebook заявил, что самолет перед крушением выполнял учебно-тренировочный полет.

"Выполняя заход на посадку, вблизи Чугуева разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины Ан-26 бортовой номер 76. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. Причины трагедии станут предметом тщательного расследования", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли 22 человека, После крушения военного самолета под Чугуевом в Харьковской области в больницу доставили двух человек. Оба получили сильные ожоги, один из них находится в критическом состоянии.

Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение катастрофа чугуев курсанты харьковская область авиакатастрофа Ан-26
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