Упавший под Харьковом самолет потушили: видео с места трагедии

Сообщается о гибели 22 человек

Спасатели потушили пожар на месте падения военного самолета под Чугуевом, в Харьковской области.

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Об этом сообщили на Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

С огнем удалось справиться в 21:55. В борьбе с пожаром принимали участие 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находились 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются", - заявили в ГСЧС.

Видео: Telegram-канал РavlovskyNEWS

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Напомним, ранее появлялась информация, что после крушения самолета сумели спасти четырех человек. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о катастрофе истребителя Су-27, который разбился в Винницкой области. Тогда погиб заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ полковник Иван Петренко.

Как рассказали очевидцы инцидента, пилоты отвели истребитель от села. По словам людей, самолет начало "крутить" еще над селом, но пилоты направили его за пределы населенного пункта.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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