Первая елка установлена! В Харькове готовятся к новогодним праздникам (фото)

В Харькове в парке Горького начали подготовку локаций к предстоящим новогодним праздникам.
Об этом сообщают "Харьковские известия".
Как отмечает пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко, начали монтировать иллюминации ещё на прошлой неделе. Он отметил, что фотозон для гостей парка значительно прибавится.
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За это время многие локации парка изменят свой внешний вид. Начиная от Ретропарка и заканчивая озером — в разных уголках парка Горького появятся новые украшения.
В Харькове устанавливают новогоднюю елку и каток
В Харькове начали устанавливать новогоднюю елкуи каток на площади Свободы. Из-за этого там ограничили проезд.
Подробности
Место возведения елки обнесли металлическим забором. На земле разложены металлические конструкции, элементы декора и части искусственной елки.
Конструкцию возводят около десяти коммунальщиков. Вокруг будущего катка также ограждение.
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