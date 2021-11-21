Первая елка установлена! В Харькове готовятся к новогодним праздникам (фото)

В разных уголках парка Горького появятся новые украшения

В парке Горького появятся новые фотозоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в парке Горького начали подготовку локаций к предстоящим новогодним праздникам.

Об этом сообщают "Харьковские известия".

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Как отмечает пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко, начали монтировать иллюминации ещё на прошлой неделе. Он отметил, что фотозон для гостей парка значительно прибавится.

За это время многие локации парка изменят свой внешний вид. Начиная от Ретропарка и заканчивая озером — в разных уголках парка Горького появятся новые украшения.

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В Харькове устанавливают новогоднюю елку и каток

В Харькове начали устанавливать новогоднюю елкуи каток на площади Свободы. Из-за этого там ограничили проезд.

Подробности

Место возведения елки обнесли металлическим забором. На земле разложены металлические конструкции, элементы декора и части искусственной елки.

Конструкцию возводят около десяти коммунальщиков. Вокруг будущего катка также ограждение.

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