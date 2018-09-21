Под Харьковом археологи провели раскопки в районе "Барвенковского котла"

В районе села Ивановка Барвенковского района Харьковской области ученые-археологи проели раскопки на местах ожесточенных боев, которые шли здесь во время Второй мировой войны – в 1942 году.

Как сообщили на сайте Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память", за шесть дней экспедиции были обнаружены 17 захоронений и останки 48 советских солдат.

"Экспедиция посвящена Харьковской оборонительной операции 1942 года, которая закончилась окружением войск Красной армии в Барвенковском районе ("Барвенковский котел"). Тогда погибли и попали в плен 270 тысяч советских солдат", – говорится в сообщении.

По словам участников экспедиции, некоторые находки дают основания надеяться на то, что удастся выяснить имена погибших.































Также стало известно, что военнослужащие были найдены в полном обмундировании: винтовки, гранаты, карабины. При офицерах были обнаружены планшеты – полевые сумки, компасы, карманные и наручные часы с большим циферблатом.

"Было найдено много личных вещей – зеркальце, подписной гребешок с именем Митя. Также мы нашли много останков лошадей, подковы – это говорит о том, что здесь погибло очень много кавалеристов", - рассказала участница раскопок Дарья Найдюк.

Кроме того, археологами были найдены останки медика – при нем были ампулы и различные жидкости. А в другом захоронении вместе с костями пятерых мужчин были найдены останки женщины.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Ровенской области археологи нашли 15-тысячелетние артефакты. Старинные орудия труда были спрятаны на глубине нескольких метров.

Также стоит напомнить, что на территории Лавры откопали стену времен Древней Руси - в Митрополичьем саду были найдены остатки сооружения XII века.