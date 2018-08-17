В Ровенской области археологи нашли 15-тысячелетние артефакты

Вблизи Ровно во время раскопок украинские археологи совместно с немецкими специалистами нашли артефакты, которым почти 15 тысяч лет.

Артефакты были спрятаны на глубине несколько метров. Археологи нашли более 25 тысяч экземпляров орудий труда из кремня и отходы их производства. Кроме того, были найдены кости и раковины для украшений.

Во время раскопок украинский археологам помогают трое иностранных коллег, ведь их совместно с Национальной академией наук финансирует и немецкий фонд. Все найденное, по словам археологов, свидетельствует, что поселению примерно 15 тысяч лет. Прилегающую территорию будут исследовать еще два года. Артефакты сначала изучит Институт археологии Национальной академии наук, а затем их передадут в коллекцию местного краеведческого музея.

Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.

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