Под Харьковом безработного оштрафовали на 17 тысяч: был в парке без маски

Мужчину наказали за то, что он в пьяном виде пришел в парк без медицинской маски

В Харькове суд оштрафовал безработного на 17 тысяч гривен за нарушение карантина – мужчина находился в парке без медицинской маски.

Постановление вынес Харьковский районный суд, а документ был опубликован в Едином реестре судебных решений 21 апреля.

"10 апреля 2020 года мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения и без защитной маски в парке поселка Песочин, отказался от подписи протоколов об административном правонарушении. ... Признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 17000 гривен", - говорится в постановлении.

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При этом мужчина, который был оштрафован, является безработным и у него есть двое несовершеннолетних детей.

Сам нарушитель "вину в совершении административного правонарушения признал", поэтому суд наложил минимальный штраф. При этом срок апелляционного обжалования еще не истек.

Стоит добавить, что большинство протоколов по статье "нарушение правил карантина людей", по данным ЕРДР, возвращаются в полицию "на доработку", "устранение недостатков" или закрываются за отсутствием состава правонарушения или незначительности нарушения.

Больше о том, какие штрафы предполагаются за нарушения карантина и можно ли бегать в парке и каких животных разрешено выгуливать, вы можете прочесть в материале "Сегодня".

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Между тем, в Италии выписали штраф в размере четыре тысячи евро за пробежку на пляже. Подробности – в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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