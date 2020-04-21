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Под Харьковом безработного оштрафовали на 17 тысяч: был в парке без маски

21 апреля, 19:40

Руслан Ровик

Мужчину наказали за то, что он в пьяном виде пришел в парк без медицинской маски

В Харькове суд оштрафовал безработного на 17 тысяч гривен за нарушение карантина – мужчина находился в парке без медицинской маски.

Постановление вынес Харьковский районный суд, а документ был опубликован в Едином реестре судебных решений 21 апреля.

"10 апреля 2020 года мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения и без защитной маски в парке поселка Песочин, отказался от подписи протоколов об административном правонарушении. ... Признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 17000 гривен", - говорится в постановлении.

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При этом мужчина, который был оштрафован, является безработным и у него есть двое несовершеннолетних детей.

Сам нарушитель "вину в совершении административного правонарушения признал", поэтому суд наложил минимальный штраф. При этом срок апелляционного обжалования еще не истек.

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Стоит добавить, что большинство протоколов по статье "нарушение правил карантина людей", по данным ЕРДР, возвращаются в полицию "на доработку", "устранение недостатков" или закрываются за отсутствием состава правонарушения или незначительности нарушения.

Больше о том, какие штрафы предполагаются за нарушения карантина и можно ли бегать в парке и каких животных разрешено выгуливать, вы можете прочесть в материале "Сегодня".

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Между тем, в Италии выписали штраф в размере четыре тысячи евро за пробежку на пляже. Подробности – в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков штрафы карантин маска

Источник: Сегодня

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