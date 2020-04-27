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Под Харьковом изолировали село и психбольницу, где произошла вспышка коронавируса

27 апреля, 05:29

Руслан Ровик

На въезде в село с очагом заболеваемости установили блокпост

Под Харьковом местные власти решили ограничить въезд в село Стрелечья – там зафиксировали вспышку коронавируса в областной психиатрической больнице.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян.

"Получили информацию, что в Харьковской областной психиатрической больнице № 1 в селе Стрелечья подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19. Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В селе установили контрольно-пропускной пункт", – заявил он.

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Также Товмасян добавил, что блокпост смогут пересекать люди, зарегистрированные или проживающие в этом селе, а доставка продуктов "будет осуществляться в обычном порядке".

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Кроме того, глава РГА подчеркнул, что выдача пропусков начнется в сельсовете с понедельника, 27 апреля.

Напомним, по состоянию на 26 апреля в Украине было зафиксировано 8617 случаев COVID-19. 209 из них закончились смертью пациентов, 840 человек выздоровели.

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Также сообщалось о десятке регионов-"лидеров" по темпам распространения инфекции. С большим отрывом впереди Черновицкая область и Киев.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

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Харьков карантин харьковская область психбольница пациенты коронавирус кпп блокпост

Источник: Сегодня

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