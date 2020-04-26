В психбольнице в Харькова зафиксировали вспышку коронавируса

Всего в Харьковской области за сутки заразились 22 человека

В Харьковской областной психиатрической больнице №1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

По его словам, обнаруженные случаи в психбольнице составили половину новых заражений в области. То есть, за прошлые сутки, 15 апреля, в Харьковской области зафиксировано 22 новых случаев болезни COVID-19.

"75 человек с подтвержденным COVID-19 госпитализированы, 55 – на самоизоляции. Среди госпитализированных – 1 человек находится в реанимации на кислородной маске. 105 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы, 24 – на самоизоляции", - написал Кучер.

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Напомним, в психиатрической больнице Кишинева заболели более 30 пациентов и сотрудников медицинского учреждения. На карантине находятся 124 человека, которые контактировали с зараженными людьми.

Также мы рассказывали, что в Харькове из областной инфекционной больницы сбежал зараженный коронавирусной инфекцией мужчина. В это медучреждение пациента только недавно перевезли из психбольницы.

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