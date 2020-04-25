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Названа десятка "лидеров" по распространению коронавируса в Украине

25 апреля, 18:57

Руслан Ровик

С большим отрывом от конкурентов "победителями" оказались Буковина и Киев

В Министерстве здравоохранения определили десятку "лидеров" по распространению коронавируса в Украине.

Как сообщили на Telegram-канале "Коронавирус-инфо", с большим отрывом "победили" Черновицкая область и Киев.

Кроме того, среди регионов с наибольшим показателем инфицирования оказались – Ивано-Франковская область (700 заболевших), Тернопольская (565), Киевская (519), Ровенская (483), Винницкая (377), Житомирская (337), Львовская (317) и Кировоградская (306).

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"Это число продолжает стремительно расти, в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику в лучшую сторону", - подчеркивается в сообщении.

Скорость распространения коронавируса по областям Украині

Напомним, ранее мы сообщали, что большинство верующих отметили Пасху дома, как и просила власть – послушными и ответственными оказались 69% украинцев.

Кроме того, первая неделя после Пасхи – поминальная. Из-за карантина ее перенесли на 6 июня. Но пойдут ли украинцы на кладбища? 75% ответили, что в этом году не пойдут на могилы родных вообще. Остальные – либо пойдут, либо еще не определились.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Черновцы Минздрав киевская область буковина черновицкая область Ивано-Франковская область Львовская область коронавирус тернопольская область житомирская область кировоградская область Винницкая область ровенская область

Источник: Сегодня

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