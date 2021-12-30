Под Харьковом поезд протаранил микроавтобус – есть жертва (фото)

В селе Ржавчик Харьковской области на переезде поезд протаранил микроавтобус. В результате погиб 39-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области.

29 декабря на железнодорожном переезде в селе Ржавчик произошло столкновение скоростного электропоезда и автомобиля "ГАЗ-2752" под управлением 39-летнего мужчины.

Водитель микроавтобуса не выполнил требование запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, необорудованный шлагбаумом.

Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате от полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте.

Следователи квалифицировали ЧП по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Поезд протаранил транспортное средство. Фото: ГУНП Украины

В Тернопольском районе поезд №134, сообщением "Ивано-Франковск – Николаев" врезался в легковой автомобиль.

Как оказалось, водитель автомобиля Daewoo Lanos в момент ДТП был пьяным: в его крови обнаружилось 1,2 промилле алкоголя.

"За час до аварии на "102" позвонили неизвестные, что на заправке в селе Била водитель Daewoo Lanos сел нетрезвым за руль. Когда на место прибыли патрульные, то ни авто, ни нарушителя уже не было", – сообщает полиция Тернопольской области.

По словам водителя Daewoo Lanos, когда он подъехал к переезду, то шлагбаум был поднят, а сигнальные огни не работали. Он продолжил движение, но в машине неожиданно сломалась ходовая часть, ее занесло. Авто заглохло на самом переезде.

В это время к переезду двигался пассажирский поезд. Машинист начал тормозить заранее, но остановиться не успел и протянул Daewoo около семидесяти метров. ДТП парализовало движение транспорта на несколько часов.

Чтобы избежать гибели, водитель и его жена выскочили из машины. Около двух сотен пассажиров поезда отделались легким испугом, но от легковушки ничего не осталось.

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