Под Харьковом полицейские разоблачили наркопритон
Женщине, в доме которой производили наркотики, грозит до пяти лет лишения свободы
В поселке Ржавец под Харьковом правоохранители задержали 29-летнюю женщину, которая обустроила в собственном доме наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
В доме женщины обнаружили посуду с остатками вываренного макового зерна и 7 пластиковых бутылок с жидкостью коричневого цвета. Кроме хозяйки, в здании находились ее родной брат и два местных жителя. По словам женщины, они изготавливали наркотики для личного употребления. На данный момент наркотики и приборы для их изготовления изъяли и направили на исследование.
"Следователем открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - рассказали в полиции и отметили, что женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в своей квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий инвентарь, но и "гостей" под действием наркотиков.
А в Одесской области правоохранители ликвидировали наркопритон в арендованной квартире.
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