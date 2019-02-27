Под Харьковом полицейские разоблачили наркопритон

Женщине, в доме которой производили наркотики, грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Харьковской области.

Под Харьковом полицейские разоблачили наркопритон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/690/664/5c76906641717.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/690/664/5c76906641717.jpg 2019-02-27T15:27:00+02:00 Харьков Женщине, в доме которой производили наркотики, грозит до пяти лет лишения свободы

В поселке Ржавец под Харьковом правоохранители задержали 29-летнюю женщину, которая обустроила в собственном доме наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В доме женщины обнаружили посуду с остатками вываренного макового зерна и 7 пластиковых бутылок с жидкостью коричневого цвета. Кроме хозяйки, в здании находились ее родной брат и два местных жителя. По словам женщины, они изготавливали наркотики для личного употребления. На данный момент наркотики и приборы для их изготовления изъяли и направили на исследование.

"Следователем открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - рассказали в полиции и отметили, что женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в своей квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий инвентарь, но и "гостей" под действием наркотиков.

А в Одесской области правоохранители ликвидировали наркопритон в арендованной квартире.

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