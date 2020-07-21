Под Харьковом сломался электропоезд "Интерсити": рейс задержали на два часа

На станции Люботин неподалеку от Харькова вышел из строя скоростной электропоезд Hyundai, который ехал из Киева в Харьков.

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Инцидент, как рассказали в пресс-службе "Укрзализныци", произошел сегодня ночью, 21 июля.

"Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, близ Харькова. Пассажиров рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа", – говорится в сообщении.

На данный момент специалисты "Укрзализныци" и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда № 726 Киев-Харьков.

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Напомним, вчера, 20 июля, в Днепропетровской области на железной дороге три вагона поезда сошли с рельс. Авария произошла на перегоне станций Воскобойня – Верхнеднепровск. Из-за нее 12 пассажирских поездов задержались, их пустили в обход.

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Также мы сообщали о том, как в Одесской области с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов было организовано альтернативными маршрутами.

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