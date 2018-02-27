Под окнами больницы в Харьковской области погибла женщина

Сегодня, 05:46

При жизни пенсионерка болела психическими расстройствами

Фото: misanec.ru
Фото: misanec.ru

В Змиеве пациентка неврологического отделения районной больницы покончила жизнь самоубийством. Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, пожилая женщина выбросилась из окна палаты, расположенной на четвертом этаже.

Погибшей оказалась 86-летняя жительница села Тарановка Змиевского района.

"При жизни пенсионерка болела психическими расстройствами", – уточняют в полиции.

Информацию о случившемся правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харькове молодой парень покончил с собой. Молодой человек прыгнул из окна на пятом этаже.

Ранее в Харькове эпилептик решил покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на девятом этаже.

Также мы писали, как в Харькове парень выбросился из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Молодого человека доставили в реанимацию.
женщина, больницы, харьковская область

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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