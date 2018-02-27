Под окнами больницы в Харьковской области погибла женщина
При жизни пенсионерка болела психическими расстройствами
В Змиеве пациентка неврологического отделения районной больницы покончила жизнь самоубийством. Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, пожилая женщина выбросилась из окна палаты, расположенной на четвертом этаже.
Погибшей оказалась 86-летняя жительница села Тарановка Змиевского района.
"При жизни пенсионерка болела психическими расстройствами", – уточняют в полиции.
Информацию о случившемся правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Харькове молодой парень покончил с собой. Молодой человек прыгнул из окна на пятом этаже.
Ранее в Харькове эпилептик решил покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на девятом этаже.
Также мы писали, как в Харькове парень выбросился из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Молодого человека доставили в реанимацию.
Вы сейчас просматриваете новость "Под окнами больницы в Харьковской области погибла женщина". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"