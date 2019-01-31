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Поножовщина в Харькове: три человека оказались в больнице

31 января, 14:57

В результате стычки была ранена женщина и двое мужчин

Драка в харьковском кафе закончилась ранением трех человек
Драка в харьковском кафе закончилась ранением трех человек. Фото: Нацполиция
Поножовщина в Харькове: три человека оказались в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2e7/cd1/5c52e7cd134d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2e7/cd1/5c52e7cd134d9.jpg Харьков В результате стычки была ранена женщина и двое мужчин

В Харькове во время драки в кафе мужчина едва не убил трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, происшествие случилось около трех часов ночи в заведении под названием "Берлога" по улице Дружбы Народов. По данным полиции, у 33-летнего ранее судимого мужчины возник конфликт с компанией отдыхающих.

В результате подозреваемый достал нож и нанес ранения двоим мужчинам 32 и 36 лет, а также 30-летней женщине. Все пострадавшие были доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Копы открыли уголовное производство по статьям "покушение на убийство". Решается вопрос о задержании фигуранта.

Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в селе Ксаверовка под Киевом, в комнате для отдыха охранников на шиномонтаже ножом убили 15-летнего подростка. Как оказалось, удар ножом нанес 28-летний мужчина, он ранил подростка в шею и скрылся с места происшествия. 

Также мы сообщали, что на Гидропарке в Киеве произошла драка с поножовщиной. Двое человек избили мужчину стулом по голове и нанесли ему несколько ножевых ранений.

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Тег Харьков, драка, поножовщина

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