Поножовщина в Харькове: три человека оказались в больнице
В результате стычки была ранена женщина и двое мужчин
В Харькове во время драки в кафе мужчина едва не убил трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, происшествие случилось около трех часов ночи в заведении под названием "Берлога" по улице Дружбы Народов. По данным полиции, у 33-летнего ранее судимого мужчины возник конфликт с компанией отдыхающих.
В результате подозреваемый достал нож и нанес ранения двоим мужчинам 32 и 36 лет, а также 30-летней женщине. Все пострадавшие были доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Копы открыли уголовное производство по статьям "покушение на убийство". Решается вопрос о задержании фигуранта.
Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее в селе Ксаверовка под Киевом, в комнате для отдыха охранников на шиномонтаже ножом убили 15-летнего подростка. Как оказалось, удар ножом нанес 28-летний мужчина, он ранил подростка в шею и скрылся с места происшествия.
Также мы сообщали, что на Гидропарке в Киеве произошла драка с поножовщиной. Двое человек избили мужчину стулом по голове и нанесли ему несколько ножевых ранений.
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