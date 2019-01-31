Поножовщина в Харькове: три человека оказались в больнице

В результате стычки была ранена женщина и двое мужчин

Драка в харьковском кафе закончилась ранением трех человек. Фото: Нацполиция

Поножовщина в Харькове: три человека оказались в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2e7/cd1/5c52e7cd134d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2e7/cd1/5c52e7cd134d9.jpg 2019-01-31T14:57:00+02:00 Харьков В результате стычки была ранена женщина и двое мужчин

В Харькове во время драки в кафе мужчина едва не убил трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, происшествие случилось около трех часов ночи в заведении под названием "Берлога" по улице Дружбы Народов. По данным полиции, у 33-летнего ранее судимого мужчины возник конфликт с компанией отдыхающих.

В результате подозреваемый достал нож и нанес ранения двоим мужчинам 32 и 36 лет, а также 30-летней женщине. Все пострадавшие были доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Копы открыли уголовное производство по статьям "покушение на убийство". Решается вопрос о задержании фигуранта.

Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в селе Ксаверовка под Киевом, в комнате для отдыха охранников на шиномонтаже ножом убили 15-летнего подростка. Как оказалось, удар ножом нанес 28-летний мужчина, он ранил подростка в шею и скрылся с места происшествия.

Также мы сообщали, что на Гидропарке в Киеве произошла драка с поножовщиной. Двое человек избили мужчину стулом по голове и нанесли ему несколько ножевых ранений.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Поножовщина в Харькове: три человека оказались в больнице". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...