Потерялся или сбежал? Под Харьковом заметили гуляющего верблюда (фото)

Он гулял вдали от населенного пункта – в сторону Липцев

В Харьковской области заметили верблюда. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 7 ноября, в Харьковской области заметили верблюда. Он гулял вдали от населенного пункта.

Соответствующие фото животного опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

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Под Харьковом гулял верблюд

Как сообщили очевидцы, 7 ноября в Харьковском районе видели гуляющего верблюда, вдали от населенного пункта – в сторону Липцев.

"Может быть потерялся или сбежал?" – написали очевидцы.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что в этом районе часто можно увидеть гуляющих верблюдов. Как оказалось, там есть ферма, на которой их содержат.

"На жуках раньше гулял, еще годиков 5 назад, все в норме"

"Это село Слобожанское? Их там фермеры держат, часто на природе гуляют"

"Они там частенько гуляют и уже не первый год"

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