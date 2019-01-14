Появились подробности аварии под Чугуевом: четверо погибших, девять раненых

Сегодня, 14:30

В ДТП погибли три человека из легковушки и один – из микроавтобуса

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту гибели четырех человек в результате аварии под Чугуевом, которая произошла утром 14 января.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате ДТП погибли четыре человека, еще девять получили травмы и были госпитализированы.

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Также стало известно, что авария произошла на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" около 08:00. Установлено, что водитель легковушки Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с микроавтобусом Renault.

"От полученных травм 34-летний водитель, две пассажирки Hyundai и пассажирка Renault погибли на месте. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлены девять человек, ехавших в микроавтобусе", – сказано в сообщении.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и личности потерпевших в ДТП. Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Патрульной полиции сообщили о том, что на протяжении 2018 года количество аварий на дорогах Украины снизилось на 12,7 тысяч. В том числе уменьшилось число погибших и пострадавших в результате ДТП.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.
ДТП, чугуев, харьковская область, смертельное ДТП

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Источник:

"Сегодня"

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