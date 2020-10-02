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Проректор харьковского университета попался на взятке

2 октября, 14:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Харькове правоохранители задержали проректора одного из университетов города, его подозревают в коррупции.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, за 21 тысячу гривен он был готов "решить" вопрос хранения имущества предпринимателя на территории учебного заведения. Проректора задержали на рабочем месте сразу после получения взятки. В ходе следственных действий деньги изъяли.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного преступления по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что в Житомире на получении взятки попался доцент одного из местных университетов. За 2900 долларов он обещал абитуриенту обеспечить его поступление в вуз.

Также напомним, в Киеве на взятке поймали двух чиновников.

Также в столице нарушительница ПДД находчиво пыталась подкупить копов. Смотрите видео:

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Харьков взятка коррупция полиция университеты проректор
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