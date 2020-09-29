"Помогал" с поступлением: в Житомире на взятке попался доцент

В Житомире на получении взятки попался доцент одного из местных университетов. За 2900 долларов он обещал абитуриенту обеспечить его поступление в вуз.

Об этом сообщили на официальном сайте областной прокуратуры.

Кандидата наук задержали на получении неправомерной выгоды в центре города.

По данным следствия, используя служебное положение, доцент требовал и получил взятку от абитуриента, пообещав ему обеспечить успешную сдачу вступительных экзаменов в университет.

"Неправомерная выгода изъята, доцент задержан", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по статье "вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Недавно новости "Сегодня" писали, что в Одесской области сотрудников таможни подозревают в вымогательстве денег.

Также недавно полицейские разоблачили чиновника Николаевского городского на вымогательстве и получении взятки.

Также недавно в Днепропетровской области разгорелся скандал – банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей. Стало известно, что правоохранители для повышения показателей заставляли людей совершать преступления. В группировку входили два руководителя отдела полиции.

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