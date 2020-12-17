Прощание с Кернесом: когда состоятся похороны мэра Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений коронавирусной болезни. Кореспондент "Сегодня" узнал, что пока неизвестно, когда будут похороны.

"О дне похорон пока ничего сказать не можем. Это будет решать семья Геннадия Адольфовича", – сказала нам пресс-секретарь городского головы Татьяна Грузинская.

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По словам секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, в ближайшие часы будет решаться вопрос похорон и места погребения.

Напомним, что о кончине Кернеса сообщил сегодня его друг и бизнесмен Павел Фукс. У мэра Харькова были действительно серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее мы писали, что сын Геннадия Кернеса Кирилл прокомментировал информацию СМИ о том, что у мэра Харькова отказала вторая почка. Он заявил, что ничего не знает об ухудшении здоровья своего отца.

Народный депутат VIII созыва Михаил Добкин выразил соболезнование в связи со смертью Кернеса.

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