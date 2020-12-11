У Кернеса отказала вторая почка? Сын мэра прокомментировал слухи

Сын Геннадия Кернеса Кирилл прокомментировал информацию СМИ о том, что у мэра Харькова отказала вторая почка. Он заявил, что ничего не знает об ухудшении здоровья его отца.

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Об этом пишет "Объектив".

"Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков", — сообщил Кирилл Кернес.

Как писали СМИ, градоначальник находится на стопроцентном диализе.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кернес собирается вернуться в Харьков к 30 декабря.

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Также "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к дате возвращения мэра Харькова. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

Видео: Сегодня

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