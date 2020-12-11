Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

У Кернеса отказала вторая почка? Сын мэра прокомментировал слухи

11 декабря, 13:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Кирилл Кернес заявил, что дату возвращения мэра определят врачи

Сын Геннадия Кернеса Кирилл прокомментировал информацию СМИ о том, что у мэра Харькова отказала вторая почка. Он заявил, что ничего не знает об ухудшении здоровья его отца.

Реклама

Об этом пишет "Объектив".

"Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков", — сообщил Кирилл Кернес.

Как писали СМИ, градоначальник находится на стопроцентном диализе.

В тренде
Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился COVID-19

Напомним, ранее сообщалось, что Кернес собирается вернуться в Харьков к 30 декабря.

Реклама

Также "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к дате возвращения мэра Харькова. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков почка геннадий кернес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кернес возвращается в Харьков: мы проверили слухи
Кернес возвращается в Харьков: мы проверили слухиХарьков
В Харькове в лифте дома заживо сгорела женщина (фото)
В Харькове в лифте дома заживо сгорела женщина (фото)Харьков
Кернеса не видели 100 дней. В Харькове разрешили провести первую сессию без мэра
Кернеса не видели 100 дней. В Харькове разрешили провести первую сессию без мэраХарьков
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19Украина
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирус
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирусЗапад
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритетыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять