Просили скинуть взятку на карту: в Харькове будут судить патрульных

Теперь копам грозит до 10 лет лишения свободы

В Харькове за взяточничество будут судить двух полицейских. Деньги копы получили необычным способом – им их скинули через мобильное приложение на карточку.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, инцидент произошел еще 21 января. В тот вечер патрульные во время несения службы получили сообщение, что неподалеку женщина на автомобиле Nissan X-Trail слетела в кювет.

Когда копы прибыли на место ДТП, водитель рассказала им, что уже позвонила на службу 102. Несмотря на это, 28-летний старший лейтенант и 25-летняя сержант полиции захотели составить протокол об административном правонарушении. Они рассказали женщине, что в случае составления протокола ей придется заплатить штраф и ее лишат прав.

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После этого они предложили "решить" проблему. За это водитель Nissan должна была заплатить 2 тысячи гривен. Женщина ответила, что у нее наличных. Но и это не стало проблемой – копы предложили ей воспользоваться мобильным приложением и отправить платеж на личную карточку сержанта полиции.

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Получив деньги, патрульные составили рапорт, что никакого ДТП и не было. Теперь же полицейским грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей.

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Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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