Протаранил насквозь. Под Харьковом пьяный водитель влетел в магазин (фото, видео)

В поселке Васищево Харьковской области водитель Hyundai влетел в магазин. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".
Подробности аварии
Как стало известно, пьяный мужчина на автомобиле Hyundai протаранил магазин насквозь, а после этого проехал еще 20 метров, пока не врезался в дерево.
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На место происшествия оперативно прибыла полиция. Как оказалось, авто не принадлежит мужчине.
"Бухой водитель начал кричать, что он гражданин США и ему вообще пох** на всех", – говорят очевидцы.
Из травм – у водителя перебита переносица.
Пьяный водитель влетел в магазин. Фото: "Труха Харьков"
В Одессе водитель автобуса с пассажирами влетел в здание, есть жертвы
В среду, 19 января, в Одессе произошло жуткое ДТП с участием рейсового автобуса. Водителю стало плохо за рулем и он влетел в салон мотоциклов.
Как нам стало известно, в Одессе водитель рейсового автобуса упал в обморок за рулем, когда перевозил несколько десятков пассажиров. Мужчина потерял сознание, выехал на встречную полосу, задел четыре автомобиля и влетел в салон мотоциклов.
Весь удар пришелся на лобовую часть со стороны водителя. В результате мужчина умер в карете скорой помощи.
Кроме того, пострадал водитель легкового автомобиля, который задел автобус.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины автокатастрофы.