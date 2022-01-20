Протаранил насквозь. Под Харьковом пьяный водитель влетел в магазин (фото, видео)

Мужчина заявил, что он гражданин США. По предварительной информации, авто ему не принадлежит

В Харьковской области пьяный водитель на авто разгромил магазин. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Васищево Харьковской области водитель Hyundai влетел в магазин. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

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Подробности аварии

Как стало известно, пьяный мужчина на автомобиле Hyundai протаранил магазин насквозь, а после этого проехал еще 20 метров, пока не врезался в дерево.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Как оказалось, авто не принадлежит мужчине.

"Бухой водитель начал кричать, что он гражданин США и ему вообще пох** на всех", – говорят очевидцы.

Из травм – у водителя перебита переносица.

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Пьяный водитель влетел в магазин. Фото: "Труха Харьков"

В Одессе водитель автобуса с пассажирами влетел в здание, есть жертвы

В среду, 19 января, в Одессе произошло жуткое ДТП с участием рейсового автобуса. Водителю стало плохо за рулем и он влетел в салон мотоциклов.

Как нам стало известно, в Одессе водитель рейсового автобуса упал в обморок за рулем, когда перевозил несколько десятков пассажиров. Мужчина потерял сознание, выехал на встречную полосу, задел четыре автомобиля и влетел в салон мотоциклов.