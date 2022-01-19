ДТП с Infiniti: суд оставил Николая Харьковского в СИЗО

Виновник ДТП остается в следственном изоляторе до 19 марта

Суд провел заседание по делу харьковского подростка-мажора / Фото: Коллаж: Сегодня

Краснозаводской райсуд Харькова 19 января оставил еще на 60 дней в СИЗО без права на залог 16-летнего Николая Харьковского, который 26 октября 2021 года на автомобиле Infiniti столкнулся с Chevrolet – погиб 58-летний водитель Chevrolet Игорь Носов. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает Newsroom.

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Прокуратура сегодня просила продлить арест виновнику ДТП на два месяца. Это значит, что Харьковский пробудет под арестом до 19 марта.

А адвокат обвиняемого Инна Данилова просила назначить своему подзащитному домашний арест.

Хронология событий

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части . На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали. Водителем оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Парень уже разбил Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.

Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет. На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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