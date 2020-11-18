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Провал быстро разрастается: в Харькове на рынке провалился асфальт (фото и видео)

18 ноября, 20:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ямы образовались из-за прорыва трубы теплоснабжения

В Харькове на территории рынка на проспекте Тракторостроителей провалился асфальт. Сейчас на месте происшествия находятся медики и спасатели.

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Об этом сообщил руководитель "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта, пишет Newsroom.

По его словам, вызов на спецлинию скорой помощи поступил около шести вечера. Предварительно, две огромные ямы образовались из-за прорыва на стыке старых и новых труб теплоснабжения.

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"Сейчас на месте происшествия дежурит бригада медиков. Людей вовремя эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. Провал быстро разрастается. По моей информации, ЧП произошло из-за аварии на магистрали с горячей водой. К месту инцидента прибыли также сотрудники ГСЧС", — рассказал Виктор Забашта.

Видео из соцсетей
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Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.

Также мы писали, как в Одессе из-за прорыва трубы появилась огромная яма.

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Харьков асфальт провал рынок авто
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