Провал быстро разрастается: в Харькове на рынке провалился асфальт (фото и видео)

В Харькове на территории рынка на проспекте Тракторостроителей провалился асфальт. Сейчас на месте происшествия находятся медики и спасатели.
Об этом сообщил руководитель "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта, пишет Newsroom.
По его словам, вызов на спецлинию скорой помощи поступил около шести вечера. Предварительно, две огромные ямы образовались из-за прорыва на стыке старых и новых труб теплоснабжения.
"Сейчас на месте происшествия дежурит бригада медиков. Людей вовремя эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. Провал быстро разрастается. По моей информации, ЧП произошло из-за аварии на магистрали с горячей водой. К месту инцидента прибыли также сотрудники ГСЧС", — рассказал Виктор Забашта.
Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.
Также мы писали, как в Одессе из-за прорыва трубы появилась огромная яма.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк