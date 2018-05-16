Пьяный мужчина угнал КамАЗ и снес газовую трубу под Харьковом

В Харьковской области пьяный мужчина угнал грузовой автомобиль и повредил электропору и газовую сеть. В результате происшествия без газа остались жители населенного пункта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, к правоохранителям обратился 48-летний житель Зачепиловского района, который сообщил, что у него украли КамАЗ, который стоял на территории складов в селе Нагорное.

Как выяснилось, автомобиль угнал 30-летний наемный рабочий. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он повредил линию электропередачи и газовую сеть.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, под Одессой водитель пожертвовал своей иномаркой, чтобы спасти женщину с младенцем от КамАЗа без тормозов. По словам очевидцев, в это время на зеленый свет начала переходить дорогу женщина с коляской, в которой был младенец. Тогда водитель серебристого Hyundai резко вырулил, подставив свою иномарку под удар мощного КамАЗа. Таким образом удалось остановить грузовик и избежать человеческих жертв.

Также мы писали, что в Днепре фура слетела с дороги на парковку у магазина. В результате аварии пострадали 15 человек, а один из раненых получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Разбито 13 автомобилей.

А в Канаде грузовик с поднятым кузовом врезался в мост.