Пытался попасть в Украину на угнанном автомобиле: пограничники задержали россиянина

Сегодня, 07:50

На похищенный автомобиль сработала база данных Интерпола

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

В пограничном пункте "Гоптовка" в Харьковской области пограничники задержали гражданина России, который пытался въехать в Украину на автомобиле "ВАЗ" российской регистрации. Легковушка находилась в международном розыске за похищение, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Автомобилем "ВАЗ" 2014 выпуска в Украине ехал гражданин России. На эту машину сработала база данных Интерпола, она находилась в розыске за похищение", – говорится в сообщении.

По факту задержания автомобиля проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее правоохранители Мостисского отряда (Львовская область) обнаружили украденную в Швейцарии иномарку, которую разыскивал Интерпол. Правоохранители уведомили дежурного украинского бюро Интерпола и передали водителя и автомобиль сотрудникам Национальной полиции Львовской области.

Также в Одесской области нашли угнанный во Франции автомобильЗа рулем оказался гражданин Молдовы, который, как оказалось, даже не подозревал, что ездил на угнанном автомобиле. 
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