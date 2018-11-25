Пытался попасть в Украину на угнанном автомобиле: пограничники задержали россиянина

В пограничном пункте "Гоптовка" в Харьковской области пограничники задержали гражданина России, который пытался въехать в Украину на автомобиле "ВАЗ" российской регистрации. Легковушка находилась в международном розыске за похищение, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Автомобилем "ВАЗ" 2014 выпуска в Украине ехал гражданин России. На эту машину сработала база данных Интерпола, она находилась в розыске за похищение", – говорится в сообщении.

По факту задержания автомобиля проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее правоохранители Мостисского отряда (Львовская область) обнаружили украденную в Швейцарии иномарку, которую разыскивал Интерпол. Правоохранители уведомили дежурного украинского бюро Интерпола и передали водителя и автомобиль сотрудникам Национальной полиции Львовской области.

Также в Одесской области нашли угнанный во Франции автомобиль. За рулем оказался гражданин Молдовы, который, как оказалось, даже не подозревал, что ездил на угнанном автомобиле.



