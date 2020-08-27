Людей, напавших на автобус под Харьковом, задержали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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"Один из автомобилей, принимавший участие в нападении, задержан полицией", – сообщили в пресс-службе полиции.

Информация о личностях задержанных и их количестве уточняется.

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Двое человек ранены, полиция ввела план "Сирена".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексикаС

Видео: Х.Салтовка/Telegram

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