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Напавших на автобус под Харьковом задержали

27 августа, 20:48

Игорь Серов , Игорь Рец

Информацию подтвердили в пресс-службе полиции

Людей, напавших на автобус под Харьковом, задержали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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"Один из автомобилей, принимавший участие в нападении, задержан полицией", – сообщили в пресс-службе полиции.

Информация о личностях задержанных и их количестве уточняется.

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Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Двое человек ранены, полиция ввела план "Сирена".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексикаС

Видео: Х.Салтовка/Telegram
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Харьков

Источник: Сегодня

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