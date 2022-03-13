Российские оккупанты обстреляли село в Харьковской области (видео)

Информации о жертвах пока нет

Враг совершил очередное преступление/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ночью российские оккупанты осуществили обстрел села Миловая Харьковской области. В результате произошел пожар.

Об этом сообщают в Telegram.

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Известно, что враг открыл огонь по селу ночью. На кадрах видно, как после обстрела произошел пожар. О жертвах информации нет.

Обстрел Попасной

Российские оккупанты во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Они запрещены международными соглашениями.

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"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", — написал в Facebook заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

Он отметил, что фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол). По его словам, сегодня российские оккупанты применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

"Асвободители во всей красе. Скоты. Не люди", — отметил Белошицкий.

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