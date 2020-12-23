С большими венками и флагами: появились фото могилы Геннадия Кернеса

В Сети появилось фото могилы харьковского мэра Геннадия Кернеса.
Снимки опубликовал Telegram-канал "Труха Харьков".
Как известно, мэра похоронят на почетной аллее Второго городского кладбища. Там уже закончили подготовку к погребению.
По данным СМИ, гроб, скорее всего, будут везти мимо университета Ярослава Мудрого, так как там "ходят сомнительные личности и требуют не высовываться на улицу".
При этом время начала погребения перенесли, поскольку из-за большого количества желающих попрощаться с Кернесом церемонию продлили до 13:45.
Напомним, жена Кернеса Оксана Гайсинская уже прибыла на церемонию прощания.
Также мы рассказывали, как отпевали Кернеса в Благовещенском соборе Харькова.
Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса
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