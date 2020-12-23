С большими венками и флагами: появились фото могилы Геннадия Кернеса

В Сети появилось фото могилы харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Реклама

Снимки опубликовал Telegram-канал "Труха Харьков".

Как известно, мэра похоронят на почетной аллее Второго городского кладбища. Там уже закончили подготовку к погребению.

Реклама

По данным СМИ, гроб, скорее всего, будут везти мимо университета Ярослава Мудрого, так как там "ходят сомнительные личности и требуют не высовываться на улицу".

При этом время начала погребения перенесли, поскольку из-за большого количества желающих попрощаться с Кернесом церемонию продлили до 13:45.

Напомним, жена Кернеса Оксана Гайсинская уже прибыла на церемонию прощания.

Также мы рассказывали, как отпевали Кернеса в Благовещенском соборе Харькова.

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама