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С большими венками и флагами: появились фото могилы Геннадия Кернеса

23 декабря, 13:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мэра похоронят на Втором городском кладбище

В Сети появилось фото могилы харьковского мэра Геннадия Кернеса.

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Снимки опубликовал Telegram-канал "Труха Харьков".

Как известно, мэра похоронят на почетной аллее Второго городского кладбища. Там уже закончили подготовку к погребению.

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По данным СМИ, гроб, скорее всего, будут везти мимо университета Ярослава Мудрого, так как там "ходят сомнительные личности и требуют не высовываться на улицу".

При этом время начала погребения перенесли, поскольку из-за большого количества желающих попрощаться с Кернесом церемонию продлили до 13:45.

Напомним, жена Кернеса Оксана Гайсинская уже прибыла на церемонию прощания.

Также мы рассказывали, как отпевали Кернеса в Благовещенском соборе Харькова.

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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Харьков похороны могила геннадий кернес
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