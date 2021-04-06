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СБУ перекрыла канал поставки в РФ комплектующих для военной техники (фото)

6 апреля, 17:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем

Служба безопасности Украины заблокировала канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса России украинской продукции военного назначения. Товары попадали в Россию под видом гражданских.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ провела обыски

СБУ провела обыски / Фото: СБУ

По данным следствия, руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.

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СБУ провела обыски

СБУ провела обыски / Фото: СБУ

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Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но была кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.

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СБУ провела обыски
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СБУ провела обыски / Фото: СБУ

Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию в адрес подконтрольных им предприятий в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовления продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия ВПК РФ.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила финансовую схему российского холдинга.

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Россия СБУ харьковская область комплектующие
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