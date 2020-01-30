СБУ задержала киллеров и предотвратила убийство: появились фото и видео

В Харькове Служба безопасности Украины совместно с коллегами из Грузии провели специальную операцию и предотвратили заказное убийство, которое планировалось в закавказской республике.

Как сообщили в СБУ, было установлено, что организаторами преступления являются трое представителей уголовных кругов Украины и Грузии – они действовали по указанию главарей грузинской преступной группировки и планировали устранить двоих "конкурентов".

"Через украинского сообщника подыскали киллера, который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов. Убийце передали информацию, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплачен перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами", – отметили в спецслужбе.

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На территории Грузии во время встречи, которая проходила под контролем спецслужбы, один из организаторов передал киллеру четыре тысячи долларов аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.

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"Правоохранители задержали в Харькове … представителя отечественных уголовных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Одновременно Службой безопасности Грузии были задержаны двое местных жителей – организаторов заказа, а также проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов", – говорится в сообщении.

Шевченковский районный суд Киева избрал задержанному украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток, без права выйти под залог.

Напомним, ранее мы сообщали о перестрелке в Харькове, после которой на даче у одного из ее участников, Алексея Титова, который подорвал себя, убегая от полиции, был обнаружен огромный арсенал оружия.

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