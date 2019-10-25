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Перестрелка и взрыв в Харькове: все подробности, фото и видео

25 октября, 15:37

По предварительным данным, перестрелку устроили во время "криминальных разборок"

В Харькове на парковке у супермаркета по улице Клочковской произошла стрельба. Инцидент произошел 25 октября, около 12 часов дня. В полиции объявили полицейскую операцию "Сирена" в городе и области.

По информации стражей порядка, автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден горящим недалеко от места преступления.

"Сегодня" следят за ситуацией, сообщая все подробности.

15:32 На месте стрельбы у супермаркета в Харькове обнаружили кучу оружия. В частности, были найдены пистолет-пулемет и оружие с глушителем. Как рассказал начальник областного управления полиции Валерий Сокуренко, "это была бандитская разборка".

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14:54 Во время стрельбы на парковке возле супермаркета в Харькове погиб один из известных в криминальном мире людей, "правая рука" криминального авторитета, известного по кличке "Жора".

Фото: РАКЛЫ

Фото: РАКЛЫ

14:30 В Харькове копы не успели задержать подозреваемого в стрельбе у супермаркета – мужчина подорвал себя возле Южного вокзала.

13:50 Стало известно о погибшем и раненом. По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, в ходе стрельбы 30-летний мужчина получил огнестрельные ранения в грудь и скончался в машине скорой помощи. Еще один человек ранен, его состояние не критическое.

Все подробности в спецтеме Перестрелка и взрыв в Харькове

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Источник: Сегодня

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