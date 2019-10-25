Стрельба в Харькове: в полиции установили личность стрелка

Появились новые подробности, фото и видео с места стрельбы в Харькове

После перестрелки в Харькове, которая произошла на парковке у одного из супермаркетов, полицейские сообщили первые итоги расследования.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел, когда двое харьковчан вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю, где их поджидал злоумышленник, который открыл огонь. Мужчины также были вооружены, и потому завязалась перестрелка.

"В результате один из потерпевших умер в карете скорой помощи, а второй сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Больше никто из граждан не пострадал. У больничной палаты потерпевшего установлена круглосуточная охрана из числа работников батальона полиции особого назначения", – отметили копы.

В свою очередь, нападавший после стрельбы бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле Toyota, который он остановил и поджег через несколько кварталов.

Для розыска и задержания злоумышленника в городе и области была введена в действие полицейская операция "Сирена". В ходе ее реализации сотрудники патрульной полиции обнаружили в районе Южного железнодорожного вокзала человека, который по приметам походил на разыскиваемого.

"Патрульные достали оружие, а беглец отвернулся и подорвал себя гранатой. Следствие рассматривает версию, что злоумышленник специально покончил жизнь самоубийством", – заявили копы.

Начальник областной полиции Валерий Сокуренко предположил, что, возможно, беглец "заказчиков убийства боялся больше, чем полицию, а потому вместо того, чтобы сдаться патрульным, подорвал себя гранатой".

Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас идет досудебное расследование, все обстоятельства преступления выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове неизвестные обстреляли двоих мужчин – были ранены 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. По данным полиции, инцидент произошел 22 октября, около 00:55, на улице Пушкинской, когда неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись на автомобиле.

Все подробности в спецтеме Перестрелка и взрыв в Харькове

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram