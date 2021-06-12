"Сдерживали фашистов" – СБУ снова потроллила российских дипломатов ко Дню РФ (фото)

Служба безопасности разместила возле российского консульства в Харькове билборд, напоминающий о героическом поступке украинских "киборгов".
Соответсвующие фото опубликовал Telegram-канал "Харьков 1654".
Таким образом спецслужба решила поздравить дипломатическое представительство с Днем России, который отмечают 12 июня.
На баннере написано время, понадобившееся для сдерживания агрессии фашистов в разных городах мира:
- Дания — 6 часов;
- Нидерланды — 6 дней;
- Бельгия — 8 дней;
- Польша — 36 дней;
- Франция — 43 дня;
- Дом Павлова (Сталинград) — 58 дней;
- Донецкий аэропорт — 242 дня.
СБУ "поздравила" россиян с Днем РФ / Фото: Telegram
СБУ "поздравила" россиян с Днем РФ / Фото: Telegram
Бои за Донецкий аэропорт
С мая 2014 года "киборги" героически обороняли ДАП 242 дня. Все это время украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры под массированным обстрелом противостояли пророссийским наемникам и отстаивали этот клочок украинской земли.
Армейцев отвели только тогда, когда обвалилась диспетчерская башня и был полностью разрушен новый терминал. В боях за аэропорт погибли более 200 "киборгов". Подробнее об этом читайте в специальном материале "Сегодня".
Отметим, это не первый троллинг со стороны Службы безопасности. К примеру, в прошлом году накануне Дня России украинские контрразведчики разместили свою символику возле дипломатических представительств РФ в Харькове, Львове, Одессе и Киеве. На плакате был изображен орел, который сжимает двуглавую змею.
О главных новостях дня смотрите в сюжете "Сегодня":