Шутки закончились: Кучер сравнил ситуацию с COVID-19 в Харькове с Италией

За последние сутки в области обнаружили почти 600 новых заразившихся

В Харькове ситуация с коронавирусом остается критической. Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что "шутки кончились", и призвал граждан придерживаться правил карантина.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил сходство ситуации в городе с италийским сценарием

"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - написал Кучер.

Также Кучер напомнил, что в городе ужесточили меры для противодействия коронавирусу.

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Как известно, за последние сутки, 18 октября, в Харьковской области обнаружили 595 новых заразившихся. Всего за время эпидемии коронавирус подтвердили у 29 113 жителей области.

Напомним, в Украине за сутки выявили более 4700 случаев COVID-19.

Также мы показывали, что происходит в больницах Харьковской области. Пациенты лежат в коридорах, потому что места в палатах уже давно закончились. Они рассказывают, что света практически нет, люди подсвечивают телефоном, чтобы медсестра поставила им капельницу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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