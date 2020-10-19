Шутки закончились: Кучер сравнил ситуацию с COVID-19 в Харькове с Италией

В Харькове ситуация с коронавирусом остается критической. Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что "шутки кончились", и призвал граждан придерживаться правил карантина.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил сходство ситуации в городе с италийским сценарием
"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - написал Кучер.
Также Кучер напомнил, что в городе ужесточили меры для противодействия коронавирусу.
Как известно, за последние сутки, 18 октября, в Харьковской области обнаружили 595 новых заразившихся. Всего за время эпидемии коронавирус подтвердили у 29 113 жителей области.
Напомним, в Украине за сутки выявили более 4700 случаев COVID-19.
Также мы показывали, что происходит в больницах Харьковской области. Пациенты лежат в коридорах, потому что места в палатах уже давно закончились. Они рассказывают, что света практически нет, люди подсвечивают телефоном, чтобы медсестра поставила им капельницу.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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