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В Харькове ребенок умер из-за аппендицита: сказал, что уже не болит, и уснул

4 июня, 12:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Родители с ребенком не дождались врача в районной больнице и направились в областной центр

В Харькове умер пятилетний мальчик с аппендицитом. Из-за потерянного времени ребенка не успели спасти.

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Об этом сообщает Балаклея FM 90.5.

1 июня мальчика из села Волохов Яр госпитализировали в хирургическое отделение Балаклейской районной больницы. Там ребенок с родителями два часа ждали результатов анализов и врача-хирурга.

Вскоре малыша решили везти в больницу в Харьков. Собеседники СМИ заявили, что тогда мальчик сказал, что у него уже ничего не болит, и начал засыпать.

В Харьковской областной клинической больнице №1 подтвердили информацию о смерти ребенка. По предварительным данным, мальчик умер из-за интоксикации организма.

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"Ребенку проводили подготовительные действия для перевода в больницу в Харькове. Мальчик был госпитализирован в отделение Балаклейской больницы и ждал врача-хирурга, который проводил операцию",говорится в сообщении.

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Напомним, в Черновцах от тяжелой двусторонней пневмонии умер девятилетний мальчик. Его госпитализировали с подозрением на аппендицит.

Также в Волынской области погиб восьмилетний мальчик, он пытался вытащить из водоема шапку и утонул.

О чем еще говорят в Украине 4 июня, узнайте из выпуска "Сегодня":

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