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Следит ФСБ: в Харькове пенсионерка крушит камеры наблюдения (видео)

17 августа, 20:10

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина решила, что за ней следят в коридорах дома

В Харькове пожилая женщина разбила камеры слежения в своем подъезде, решив, что за ней наблюдают российские спецслужбы.

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Об этом сообщили соседи пенсионерки в Facebook-сообществе "ТипичнОЕ ХТЗ".

"На днях у нас украли детский самокат и игрушки. Зная, что на соседнем этаже живут нарки, мы решили установить камеры. Данная бабуленция решила, что мы за ней следим, и постоянно их сбивает молотком", - рассказали жители дома.

По их словам, полицейские не смогли помочь с этой проблемой, а пенсионерка к уговорам соседей прислушиваться отказалась.

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"Бабуленция твердит свое, что за ней установлена слежка агентов ФСБ, или еще чего-то, что делать, мы просто не знаем", - добавили они.

Видео: Facebook-канал ТипичнОЕ ХТЗ

Напомним, в Киеве полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры на улице Чистяковской.

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Харьков пенсионеры слежка ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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