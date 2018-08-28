Смертельное ДТП на Салтовском шоссе в Харькове: виновника отпустили на свободу

Сегодня, 17:26

18-летнего водителя освободили прямо в зале Апелляционного суда

Фото: Facebook Pavel Fedosenko
Фото: Facebook Pavel Fedosenko

В Харькове Апелляционный суд изменил приговор 18-летнему Тиграну Енгибаряну, который насмерть сбил 17-летнего парня.

Об этом сообщил журналист Павел Федосенко на своей странице в Facebook.

"18-летнего водителя Toyota Camry Тиграна Енгибаряна, который зимой на Салтовском шоссе сбил 17-летнего Владимира Виношкина на такой скорости, что тело погибшего сделало два оборота в воздухе, сегодня освободили прямо в зале Апелляционного суда. Новый приговор – три года условно и лишение прав на такой же срок", – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что причиной изменения приговора стало то, что родители сбитого парня получили большую компенсацию и отказались от любых претензий. Кроме того, Енгибарян полностью признал свою вину.

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Напомнимсмертельная авария произошла 16 января 2018 года. Тогда Тигран Енгибарян сбил насмерть Владимира Виношкина, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся. Через несколько часов полицейские нашли брошенную машину и задержали виновника. Пострадавший умер на месте до приезда скорой.

23 апреля Московский райсуд признал Енгибаряна виновным и приговорил его к трем годам тюрьмы. Прокуратура при этом настаивала на пяти годах лишения свободы.

По данным местных СМИ, родители осужденного выплатили семье Виношкина компенсацию в 80 тысяч долларов. Защита осужденного эту информацию не подтверждала, но и не опровергала, подчеркивая лишь, что ущерб семье погибшего возместили в полном объеме. 

Мы уже писали о том, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
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