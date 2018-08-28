Смертельное ДТП на Салтовском шоссе в Харькове: виновника отпустили на свободу

В Харькове Апелляционный суд изменил приговор 18-летнему Тиграну Енгибаряну, который насмерть сбил 17-летнего парня.

Об этом сообщил журналист Павел Федосенко на своей странице в Facebook.

"18-летнего водителя Toyota Camry Тиграна Енгибаряна, который зимой на Салтовском шоссе сбил 17-летнего Владимира Виношкина на такой скорости, что тело погибшего сделало два оборота в воздухе, сегодня освободили прямо в зале Апелляционного суда. Новый приговор – три года условно и лишение прав на такой же срок", – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что причиной изменения приговора стало то, что родители сбитого парня получили большую компенсацию и отказались от любых претензий. Кроме того, Енгибарян полностью признал свою вину.

Напомним, смертельная авария произошла 16 января 2018 года. Тогда Тигран Енгибарян сбил насмерть Владимира Виношкина, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся. Через несколько часов полицейские нашли брошенную машину и задержали виновника. Пострадавший умер на месте до приезда скорой.

23 апреля Московский райсуд признал Енгибаряна виновным и приговорил его к трем годам тюрьмы. Прокуратура при этом настаивала на пяти годах лишения свободы.

По данным местных СМИ, родители осужденного выплатили семье Виношкина компенсацию в 80 тысяч долларов. Защита осужденного эту информацию не подтверждала, но и не опровергала, подчеркивая лишь, что ущерб семье погибшего возместили в полном объеме.

Мы уже писали о том, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.