Смертельное ДТП в ​​Харькове: защитник Дронова подал кассацию

Пока неизвестно, составлена ли жалоба в соответствии со всеми требованиями

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Защитник Геннадия Дронова, приговоренного к 10 годам за совершение смертельного ДТП на ул.Сумской в ​​Харькове, Сергей Перепелица подал кассационную жалобу в Верховный Суд.

Об этом сообщает Укринформ.

"Да, на этой неделе мы подали кассацию. Просим отменить приговор", – отметил адвокат Дронова.

Реклама

Пока неизвестно, составлена ли жалоба в соответствии со всеми требованиями, суд еще не открыл производство.

В тренде На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама