Смыло кипятком: в Харькове погиб сотрудник теплосетей (видео)

В Харькове во время ликвидации прорыва горячей воды на насосной станции погиб сотрудник коммунального предприятия. Мужчину смыло кипятком и он не сумел выбраться.

"Сообщение о том, что на одной из насосных станций города погиб 70-летний мужчина, поступило в Шевченковский отдел полиции 2 июля в 6:19. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии. По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272) УК Украины", – сообщили в пресс-службе облполиции.

Видео: ХС Харьков, Telegram

Погибший сотрудник в тот день дежурил на станции и самостоятельно сообщил об аварии руководству. После этого мужчина на связь не выходил. Об этом Korrespondent.net рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. Тело мужчины нашли после откачки воды и направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Ранее мы сообщали, что в Харькове во время ликвидации аварии на теплосети прорвало трубу, и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина скончался в карете скорой помощи.

А в Киеве весной прорвало трубу возле ТЦ Ocean Plaza – смотрите видео:

Видео: Евгений Опанасенко

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