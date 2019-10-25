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Перестрелка в Харькове: стали известны новые подробности

25 октября, 16:18

Игорь Серов

Харьковчане: стреляли в местного авторитета

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Стали известны новые подробности сегодняшней стрельбы в Харькове. Напомним, возле одного из местных супермаркетов произошла перестрелка. Один из мужчин, ставших жертвой конфликта, умер по дороге в больницу, второму оказывается помощь.

Местные жители в соцсетях сообщают, что киллеры стреляли в одного из местных криминальных авторитетов, на которого ранее уже было покушение.

Как рассказала "Сегодня" спикер Харьковской облполиции Елена Баранник, один из нападавших подорвал себя в тот самый момент, когда скрывался от погони.

"По одной из версий, он взорвал себя гранатой", – сказала нам Баранник.

По ее словам, налетчиков было трое. Второй из них находится в больнице. Были ли это бизнес-разборки или у преступления был другой мотив – устанавливает следствие.

Напомним, стрельба произошла в Харькове около полудня.

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Источник: Сегодня

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