Стрельба в Харькове: муж пострадавшей рассказал о грабителе

О нападении в центре Харькова копам сообщил муж пострадавшей

Мужчина, который пытался ограбить женщину и устроил стрельбу в центре Харькова, был в медицинской маске и кепке.

Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает NewsRoom.

Как рассказал муж пострадавшей, злоумышленник закрывал лицо синей медицинской маской, был одет в джинсы, белую майку и кепку.

Пока жена обменивала валюту, в машину сел неизвестный, и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему все наличные. Когда харьковчанка отказалась, тот выстрелил ей в плечо.

Затем нападавший вытолкал супругов из машины и уехал. Деньги при этом остались у мужа раненой бизнес-вумен.

Видео: Нацполиция

Также стоит напомнить, что, по данным журналистов, в результате нападения пострадала предприниматель Татьяна Брауде. Женщина в разное время владела кафе "Blincher" на улице Ярослава Мудрого (сейчас заведение закрыто), баром "Beatnik", а сейчас владеет точками по продаже кукурузы в парке Горького.

Напомним, ранее в Киевской области женщина из-за проблем с коммуналкой напала на полицейского.

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